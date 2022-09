Avant la reprise des classiques au Québec, l'organisation des courses vise le Mondial

Soleil radieux, belles températures et larges sourires de nombreuses personnes. Les conditions sont idéales, cette semaine, au Québec, heureux de retrouver ses deux Grands Prix cyclistes. Celui de Québec, ce vendredi, et celui de Montréal, dimanche. Après deux ans d’absence à cause de la pandémie, les deux classiques canadiennes n’ont rien perdu de leur force d’attraction et disposent à nouveau d’un plateau de premier choix. Wout van Aert, Tadej Pogacar, Peter Sagan, Greg Van Avermaet (très apprécié ici), Geraint Thomas ou Biniam Girmay ont fait le déplacement.