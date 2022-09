Vuelta : Pour Primoz Roglic, la série noire continue

Le communiqué est tombé ce mercredi matin à la première heure. Dans celui-ci, l’équipe Jumbo-Visma annonce le forfait de Primoz Roglic pour l’étape du jour. Blessé au coude, à la hanche et au genou droits suite à sa lourde chute de la veille lorsqu’il toucha la roue arrière de Fred Wright en plein sprint à cinq, le Slovène a donc jeté l’éponge. Pour celui qui occupait la deuxième place du classement général, à 1:26 de Remco Evenepoel, la pilule est très difficile à avaler. C’est qu’il était bien décidé à mener la vie dure à notre compatriote jusqu’à Madrid. "L’objectif est de gagner la Vuelta pour la quatrième fois d’affilée, avait-il répété en début de semaine. Je me sens de mieux en mieux au fil des jours et j’attaquerai encore."