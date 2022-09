Vuelta: Pedersen dans un fauteuil, Roglic chute en plein sprint, Evenepoel crève dans les derniers kilomètres (vidéo)

On attendait un sprint massif, on a eu une fin d'étape complètement folle! Primoz Roglic mettait le feu à 2,5 kilomètres de l'arrivée avec une attaque dans la dernière bosse du jour. Evenepoel ne pouvait pas réagir, et pour cause: il était victime d'un ennui mécanique au même moment. Dans les trois derniers kilomètres, et donc probablement sans conséquence au classement général puisque le Belge sera reclassé dans le temps du peloton.