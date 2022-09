A la Vuelta, Remco Evenepoel a vacillé mais a survécu

"C’est dimanche soir que l’on fera les comptes. Si j’ai toujours un certain avantage sur mes rivaux, on pourra commencer à croire à un très bon résultat le 11 septembre à Madrid", avait-il dit pour préfacer ces deux étapes très montagneuses. Il a été servi.

Samedi, Primoz Roglic, en nets progrès ces derniers jours, avait placé une attaque tranchante à la moitié de la Sierra de la Pandera (8,5 km à 7,6 %), ascension finale de la journée. Incapable de réagir, Remco Evenepoel donna des signes inquiétants. "Je ressentais encore des douleurs musculaires de ma chute (NDLR : de jeudi dernier), lança-t-il. Je n’avais pas bien dormi non plus. Mais je ne cherche pas d’excuse. Je n’avais juste pas de très bonnes jambes."

Roglic ayant pris 4 secondes de bonification, Remco lui céda 52 secondes au final. Quant à Mas, il avait accéléré dans les derniers hectomètres et repris 20 secondes au Belge qui avait vacillé. Ce qui avait été positif dans cette après-midi difficile, c’est que le leader de la Quick-Step Alpha Vinyl n’avait pas craqué complètement.

Mieux : il avait récupéré quelques secondes dans les trois derniers kilomètres. Bien que bousculé, il estimait qu’il n’y avait "pas de raison de paniquer" tout en espérant qu’il s’agissait de sa plus mauvaise journée de cette Vuelta.

1’34’’ d’avance sur Roglic

Ce dimanche, il a de nouveau été secoué. Cette fois, ce fut Enric Mas qui passa le premier à l’attaque. Après avoir donné l’impression de ne pas être capable de distancer notre compatriote, Primoz Roglic lâcha, lui aussi, les chevaux dans les derniers hectomètres.

Du coup, le Slovène lui reprit quinze nouvelles secondes. Mas en avait, lui, récupéré 42. Pour aborder cette dernière journée de repos, Remco Evenepoel compte, donc, désormais 1’34’’ d’avance sur Roglic et 2’01’’ sur Mas.

"C’est beaucoup, pense-t-il. Surtout que les deux étapes les plus difficiles de cette Vuelta sont derrière moi. Maintenant, je vais pouvoir profiter d’une vraie journée de repos avant une étape, en principe, promise aux sprinters."

Durant ce week-end, Evenepoel aura, donc, connu un coup de mou chaque jour sans avoir de véritable coup de bambou. Ce dimanche, dans une arrivée jugée à plus de 2000 mètres après un col interminable (19,5 km à 7,9 %), il a découvert une altitude à laquelle il n’avait encore jamais roulé en compétition.

"J’ai plus souffert de ça que de la chaleur. J’appréhendais cette hauteur nouvelle pour moi. Et, finalement, tout s’est bien passé. Bien sûr, j’ai été attaqué par les Jumbo-Visma qui avaient élaboré un plan agressif mais j’ai tenu bon. Les gars ont fait de l’excellent boulot également. Je ne vois pas pourquoi je m’inquiéterais parce que j’ai perdu un tout petit peu de temps."

N’allez pas en déduire qu’il estime avoir fait un très grand pas vers la victoire finale. Non, il est juste soulagé d’avoir passé ce double écueil. "J’ai survécu aux deux étapes majeures de cette Vuelta. Maintenant, nous n’irons plus à 2000 mètres d’altitude."

Bien sûr, il reste sur ses gardes car, comme il le dit, le chemin jusqu’à l’arrivée à Madrid est encore long et semé d’embûches. Il sait également que ses adversaires, à commencer par Primoz Roglic, n’ont pas dit leur dernier mot.

Le triple vainqueur de l’épreuve fourbit d’ailleurs déjà ses armes pour tenter une nouvelle offensive. Mais Evenepoel n’a pas peur. Après avoir tremblé samedi et résisté le lendemain, il fera désormais preuve de vigilance pour éviter les derniers obstacles sur sa route.

Durant la troisième semaine, il devra encore se farcir trois arrivées au sommet mais il se sent en confiance. Mercredi, la victoire se jouera, en effet, au Monastère de Tentudia, après un col de 9,3 km à 5,1 % de moyenne. Le lendemain, il découvrira l’Alto de Piornal (13,3 km à 5,6 %). Et samedi, il grimpera le Puerto de Cotos (10,5 km à 5,6 %).

Dix jours en rouge

L’année passée, il avait dû quitter le Giro cinq jours avant l’arrivée à Milan. Blessé et sans force. Le contexte est complètement différent, puisqu’il a déjà roulé plus de 2000 bornes avec le maillot rouge sur le dos. Cela lui fait déjà dix jours avec cette tunique distinctive. Il y a de quoi avoir le moral au Zénith.

Et si d’aventure, sa dernière ligne droite devait mal se passer, il n’aura, de toute façon, pas souffert pour rien durant ce week-end andalou. "En tenant le choc ces samedi et dimanche, j’ai fait un grand pas en avant dans mon développement comme coureur de Grand Tour", conclut-il.

On ne peut pas lui donner tort, mais on sait que le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège ne se contente pas d’apprendre. Du haut de son 1,70 mètre et de ses 22 ans, il veut gagner et écrire son histoire en lettres d’or.