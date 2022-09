La première étape montagneuse en Andalousie a tenu toutes ses promesses. Sur des routes arides, Richard Carapaz est allé chercher sa deuxième victoire de la semaine. Le champion olympique est parti tôt dans la journée avec neuf autres coureurs dont Kenny Elissonde, Mads Pedersen, Alex Lutsenko, Filippo Conca, Luis Leon Sanchez et Bruno Armirail.

L’Equatorien, peu en verve lors de la semaine initiale, a confirmé sa montée en puissance. Dans la Sierra de la Pandera, il s’est défait de ses trois derniers compagnons d’échappée: Sanchez, Champoussin et Conca. L’ancien vainqueur du Giro est parvenu à conserver une légère avance sur le duo Miguel Angel Lopez-Primoz Roglic.

Roglic place une bonne attaque

Le Slovène, que l’on sait de mieux en mieux au fil des jours, a placé une attaque à la moitié de l’ascension finale. Remco Evenepoel, qui avait fait rouler ses équipiers en tête du peloton jusqu’au pied de cette difficulté de première catégorie (8,4 km à 7,8%), fut incapable de réagir. Pire, après avoir maintenu un écart de quelques secondes derrière le triple vainqueur de la Vuelta, le maillot rouge dut laisser filer ses autres rivaux.

Le jeune Brabançon montrait les premiers signes de faiblesse depuis le début de cette épreuve. Après avoir perdu près d’une minute sur Roglic et Mas, il se refit une petite santé et parvint à reprendre un peu de temps dans les trois derniers kilomètres. Au final, Remco Evenepoel a cédé 48 secondes à Roglic - auxquelles il faut ajouter 4 secondes de bonification - et 20 à Mas.

Il mène toujours la danse au classement général mais son viatique n’est plus que de 1:49 sur le Slovène et de 2:43 sur l’Espagnol.

Ce dimanche l’attend l’étape reine de cette Vuelta avec la montée finale vers la Sierra Nevada (19,5 km à 7,9%).