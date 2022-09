Porte avait annoncé l’hiver dernier que 2022 serait son ultime saison. Sa dernière course en 2022 était le Giro qu’il avait abandonné dans la 19e étape. Coureur de tours, a disputé à onze reprises le Tour de France avec comme meilleurs classements une 3e place en 2020 et une 5e en 2016.Il a aussi pris la 7e place de son premier Giro en 2010.

Porte roule pour INEOS Grenadiers depuis 2021. Entre 2012 et 2015, il a été actif au sein de la Sky. Il a également couru pour Saxo Bank, BMC et Trek-Segafredo. Son palmarès comprend des victoires finales dans Paris-Nice (2013 et 2015), le Tour Down Under (2017 et 2020), le Tour de Catalogne (2015), le Tour de Romandie (2017), le Tour de Suisse (2018) et le Critérium du Dauphiné (2021) le dernier succès à ce jour.