Vuelta: avec l'abandon d'Alaphilippe, le Wolfpack a perdu son meneur de jeu

À un peu plus de 60 kilomètres, dans un virage qui semblait pourtant anodin, Julian Alaphilippe chuta et tomba lourdement sur l’épaule droite. Il ne se relèvera que pour monter dans l’ambulance qui l’emmènera, le bras en écharpe, à l’hôpital d’Almeria. "Je m’entends encore dire dans le bus que ces étapes, dites de transition et promises aux sprinters, sont souvent celles où il faut redoubler de vigilance et rouler devant. Le danger est permanent dans la course cycliste", dira Patrick Lefevere, peu de temps après l’abandon du double champion du monde.

"La radio venait d’annoncer que la route glissait à cet endroit, précise le manager de la Quick-Step Alpha Vinyl. Ça aurait pu être pire s’il était tombé devant Remco parce qu’au moment de la chute, il est derrière lui. Il ne pouvait rien faire. Il n’y a pas d’erreur de pilotage. J’ai l’impression qu’il a glissé sur une plaque d’égout."

L’abandon d’Alaphilippe constitue une très mauvaise nouvelle pour Evenepoel. "Julian était le dernier homme, le meneur de jeu de l’équipe. On a perdu Pieter Serry, maintenant Julian. Pour gagner un Tour, il faut avoir un maximum d’hommes…"

Evenepoel fait, lui, contre mauvaise fortune bon cœur. Il acte la nouvelle mais ne veut pas que ça le perturbe trop dans sa marche en avant. "Bien sûr, c’est une mauvaise nouvelle parce que Julian marchait fort, réagit le Brabançon. Ces derniers jours, il avait retrouvé la forme. C’est stupide de perdre un gars comme ça. J’avais énormément de confiance en lui mais j’en ai tout autant pour mes autres équipiers."

Arrivé tout juste en forme au départ de cette Vuelta, le Français montait en puissance au fil des jours. Non content d’imprimer un rythme très soutenu en tête du peloton, il aurait été précieux pour réagir aux attaques éventuelles des rivaux d’Evenepoel. Ce dernier devra désormais se débrouiller sans lui.

Il devrait pouvoir être aux Mondiaux

Présent sur cette Vuelta afin, également, de retrouver sa meilleure condition physique en vue des championnats du monde, du 25 septembre en Australie, Alaphilippe est un peu contrarié dans ses plans. Reste que les examens médicaux n’ayant révélé aucune fracture de la clavicule mais une luxation de l’épaule, il devrait pouvoir participer à ce rendez-vous qui lui tient tant à cœur.

La poisse colle décidément aux basques du Montluçonnais. Après avoir souffert d’une bronchite assez sévère en début d’année, il a été victime d’une très vilaine chute à Liège-Bastogne-Liège. À peine remis de ses nombreuses blessures, il a dû quitter le Tour de Wallonie à cause du Covid, lequel l’a "mis à plat plusieurs jours". "Pour lui, on peut bien parler cette année de la malédiction du maillot arc-en-ciel", conclut Lefevere.