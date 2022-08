Son papa: «Remco n’a vécu que pour ça»

Marion Rousse: «Il est prêt à aller au bout»

Présente, elle aussi, sur la ligne d’Alicante où elle représentait ASO, partenaire d’Unipublic dans l’organisation de ce Tour d’Espagne, Marion Rousse se disait sous le charme de Remco Evenepoel, leader de son compagnon, Julian Alaphilippe."Avec le Covid et les restrictions liées à cette menace permanente, je ne peux pas voir Julian mais je suis la course depuis le début et je suis émerveillée par l’équipe Quick Step, dit-elle.Tout le monde s’étonne de l’attitude de Julian mais il ne fait que son boulot. C’est idéal de rouler au service d’un leader qui joue le général. Quick Step a un beau challenge devant elle et Remco est face à un grand défi de sa carrière. J’ai l’impression qu’il maîtrise de plus en plus facilement la pression. Je pense que, mentalement, il est prêt à aller au bout."