Remco Evenepoel sur ses ambitions à la Vuelta: «Trois minutes après dix jours, c’est beaucoup»

Sous le regard ému de ses parents, sa copine, ses grands-parents et de nombreux supporters ayant effectué le déplacement depuis la Belgique, le prodige brabançon a atteint son premier objectif en gagnant une étape. Il faut dire que c’était la "huitième fois" qu’il faisait ce parcours. Il se profile désormais comme le grand favori pour la victoire finale, le 11 septembre à Madrid. Il ne cache désormais plus son ambition mais veut garder les pieds sur terre.

Remco, vous tenez votre victoire d’étape sur un grand tour. Quel sentiment cela vous procure-t-il ?

Après une première semaine formidable, j’entame de manière parfaite la seconde. Après le chrono, j’ai vu les mines des gars autour de moi et ça en disait long sur ce que j’avais réussi.

Vous comptez désormais 2:41 d’avance sur votre poursuivant le plus proche…

Oui… C’est fou. Avoir près de trois minutes d’avance après dix jours, c’est beaucoup. C’est vrai que, maintenant, je me trouve un peu dans la même situation que Jonas (NDLR : Vingegaard) au Tour de France. C’est beaucoup plus facile d’avoir un tel avantage à protéger que de devoir récupérer du temps. J’ai appris beaucoup de la manière dont Jonas et ses équipiers ont géré leur avantage durant la Grande Boucle. Nous pouvons aborder la suite très sereinement mais nous devons rester calmes. Pour le moment, je veux surtout profiter de ce succès que je voulais à tout prix. Depuis le début de cette course, c’était mon premier objectif. Mais c’est vrai que, maintenant, on ne peut plus le cacher : on veut gagner cette Vuelta.

À quel point cette journée est importante pour vous dans cette optique-là ?

Je le répète : trois minutes, c’est beaucoup. Mais durant mon effort, je ne pensais pas aux écarts que je pouvais creuser. Je voulais juste essayer de gagner cette étape. C’est fait et bien fait. Si je suis leader aujourd’hui, ce n’est pas uniquement grâce à ce chrono. Il ne faut pas oublier tout ce que l’on a réussi, mes équipiers et moi, depuis le départ d’Utrecht.

Quelle place occupe cette victoire d’étape parmi tous vos succès ?

Liège-Bastogne-Liège reste à part parce que, depuis mes débuts, j’ai toujours entretenu le rêve de gagner un Monument, qui plus est en Belgique. Mais ce succès-ci est très beau également. Je le situe à la même hauteur que ma deuxième victoire à la Clasica San Sebastian.

En Belgique, les gens suivent votre performance avec de plus en plus d’enthousiasme. Que pourriez-vous leur dire ?

Que je fais de mon mieux, que tout va bien jusqu’à présent, mais que nous ne devons pas encore nous emballer parce que la route jusqu’à Madrid est encore longue. Le foot m’a appris qu’il faut rester concentré jusqu’à la dernière minute d’un match. Si j’ai encore ce maillot après l’étape de la Sierra Nevada (NDLR : dimanche prochain), j’aurai fait un grand pas dans la bonne direction.

Cela faisait 33 ans qu’un Belge n’avait plus gagné un contre-la-montre sur la Vuelta (NDLR : Marnix Lameire en 1989)…

C’est spécial. Phil (NDLR : Lowe, l’attaché de presse de Quick-Step Alpha Vinyl) me l’a dit à l’arrivée. C’est un honneur pour moi. Cela va donner une motivation supplémentaire à toute l’équipe. Continuons à faire notre boulot, à éviter les chutes et à nous protéger au maximum du Covid, de nouveau fort présent.