Vuelta: l’extraterrestre Remco Evenepoel survole le chrono et conforte son maillot rouge

Parti à 16h55, il n’a pas tardé à faire parler sa puissance. Pour le premier point intermédiaire, il a déjà pris plus de 20 secondes à Cavagna, Roglic et Sivakov. Lors du deuxième, Remco Evenepoel a encore augmenté son avance à 36 secondes sur Cavagna et 37’ sur Roglic. Il a encore récidivé lors du troisième.

Evenepoel compte désormais 2:41 d’avance sur Roglic, qui grimpe à la deuxième place, au général. L’Espagnol Enric Mas (Movistar) recule au troisième rang à 3:03.

Evenepoel, 22 ans, décroche déjà la 34e victoire de sa carrière. Le prodige de Schepdael s’offre son premier succès sur un Grand Tour, lui qui n’avait disputé jusqu’ici que le Giro 2021.

Mercredi, la 11e étape reliera ElPozo Alimentación à Cabo de Gata (191,2 km) sur un parcours plat qui pourrait se conclure par un sprint massif.

