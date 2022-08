Vanthourenhout explique ses choix pour les Championnats du monde : «Remco et Wout sont compatibles»

Cette fois, c’est notamment le cas de Dylan Teuns. Le vainqueur de la Flèche Wallonne ou de deux étapes du Tour de France ne figure pas sur la liste des huit noms retenus par Sven Vanthourenhout. "Je suis très, très déçu", a commenté celui qui porte depuis peu le maillot de la formation Israël-Premier Tech. "Mais bonne chance aux sélectionnés."

Soit les deux leaders annoncés depuis longtemps, Wout van Aert et Remco Evenepoel, entourés de six coursiers promis à leur être dévoués : Nathan Van Hooydonck, Jasper Stuyven et Stan Dewulf qui feront certainement partie de la garde rapprochée du maillot vert du dernier Tour de France et Pieter Serry, Yves Lampaert et Quinten Hermans qui protégeront au mieux l’actuel leader du Tour d’Espagne (les deux premiers sont d’ailleurs ses coéquipiers chez Deceunink-Quick Step). "Je crois en cette équipe, assure Sven Vanthourenhout. Il a fallu faire des choix. Il y a tant de bons coureurs en Belgique, ce n’est jamais facile. On doit laisser de bons éléments à la maison. Comme Dylan Teuns. Mais la tactique est de miser sur Remco et Wout. Je ne voulais pas mettre un coureur de son statut sur la liste des réserves. Nous en avons discuté."

Discuter, il faudra le faire encore et encore avant le Jour J. Pour que la tactique soit au point, que chacun connaisse son rôle à la perfection pour tenter de récupérer ce fameux maillot arc-en-ciel. Que nos compatriotes n’ont plus décroché chez les hommes élites depuis dix ans et le sacre de Philippe Gilbert à Valkenburg. Et qu’il n’y ait plus d’incompréhension entre Remco Evenepoel et Wout van Aert comme l’an passé, à Louvain.

Sven Vanthourenhout croit en leur association. "Pour moi, Wout et Remco sont compatibles, explique-t-il. Wout a un meilleur sprint que Remco. Et ce dernier a un meilleur solo. Ils peuvent tous les deux jouer un grand rôle sur le parcours de Wollongong. Ils partagent le leadership au sein de l’équipe belge. C’est normal quand on voit ce qu’ils ont réalisé cette saison. Ils vont devoir s’accorder, se trouver s’ils veulent le titre de champion du monde. L’équipe est vraiment construite autour d’eux."

«Les premiers supporters de Remco»

Sven Vanthourenhout ne craint-il pas de récupérer un Remco Evenepoel fatigué alors qu’il se bat actuellement pour la victoire finale sur le Tour d’Espagne, surtout qu’il effectuera aussi l’épreuve du contre-la-montre en Australie (comme Yves Lampaert) ? "On avait évalué ce cas de figure ensemble. On savait qu’il y avait cette possibilité de tout donner en cas de bon classement général à défendre sur cette épreuve de trois semaines. Je peux vous dire que nous sommes ses premiers supporters. Ce serait super pour la Belgique et notre Fédération s’il parvient à remporter ce Grand Tour. Je suis aussi persuadé qu’après la Vuelta, il se tournera et se concentrera sur les Championnats du monde."

Le délai sera court entre la fin du Tour d’Espagne et le contre-la-montre : il n’y a que deux semaines entre la dernière étape de la Vuelta (le 11 septembre) et l’épreuve chronométrée du Mondial (le 25 septembre). Un laps de temps lors duquel le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège devra s’habituer au décalage horaire. "C’est vrai, mais Remco n’est pas un coureur comme les autres…"