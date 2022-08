L’Irlandais était un concurrent de taille pour le maillot vert. Avec 142 points, il occupait la deuxième place du classement par points avec seulement 5 points de retard sur le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Plus tôt dans la journée, l’Australien Harry Sweeny (Harry Sweeny), le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) et l’Espagnol José Herrada (Cofidis) ont également abandonné à cause du coronavirus.

15 tests positifs au coronavirus ont déjà été recensés depuis le départ de la Vuelta.