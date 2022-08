Remco Evenepoel, vainqueur du chrono et leader de la Vuelta: «Maintenant, il faut se battre pour ramener ce maillot à la maison»

Evenepoel s’est imposé avec 48 secondes d’avance sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). "Gagner avec 48 secondes, c’est une grosse surprise", a confié le Belge. "J’avais vu que mon équipier Rémi Cavagna (3e de l’étape, ndlr) avait accompli un bon chrono. C’était parfait pour moi, cela pouvait me donner des indications sur les temps. Quand j’étais encore assis dans le bus, je voyais que tout le monde ralentissait dans la deuxième partie par rapport au temps de Rémi. Je savais que je devais continuer à pousser avec ce final assez dur, mais les jambes, c’était un peu compliqué à la fin... C’est super de gagner ce chrono avec le maillot rouge de leader, c’est un sentiment incroyable."

Maintenant, nous allons continuer à nous battre pour gagner la Vuelta

Evenepoel a parcouru les 30,9 km en 33:18, soit une moyenne de 55,676 km/h. "Je n’ai pas regardé ma moyenne. Je savais que ça allait être un chrono très rapide. Je suis heureux d’avoir remporté l’étape, j’ai réalisé mon rêve. Maintenant, nous allons continuer à nous battre pour gagner la Vuelta."

Au général, Evenepoel possède désormais 2:41 d’avance sur son plus proche poursuivant, Roglic, qui a dépassé l’Espagnol Enric Mas (Movistar), troisième à 3:03. "La pression est derrière moi car j’ai gagné l’étape", a indiqué Evenepoel par rapport à la suite de la Vuelta. "Toute l’équipe est très confiante et a réussi une belle performance aujourd’hui. Maintenant, il faut se battre pour garder ce maillot et le ramener à la maison."