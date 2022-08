Vuelta: positif au coronavirus, Wout Poels est contraint de quitter la Vuelta

Les sept autres coureurs de l’équipe ont été testés négatifs et remonteront sur leurs vélos dimanche pour attaquer une étape avec de nombreuses montées et une nouvelle arrivée en côte, à Les Praeres.

Plusieurs coureurs ont déjà dû abandonner le Tour d’Espagne, qui a débuté il y a plus d’une semaine à Utrecht, en raison d’une infection au coronavirus. Du côté belge, il n’y a eu qu’un abandon, et ce pour une autre raison: Steff Cras a dû quitter la course pendant la deuxième étape à la suite d’une chute qui a causé une fracture du coude et du scaphoïde.