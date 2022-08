Tour d’Espagne: trois coureurs abandonnent la course pour maladie

Dimanche matin, l’équipe Jumbo-Visma a annoncé via un tweet que Sepp Kuss ne prendra pas le départ de la 9e étape de la Vuelta. L’Américain, atteint de fièvre, est le troisième coureur à abandonner la course ce dimanche après Wout Poels (Bahrain Victorious) et Peter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl), tous les deux positifs au covid-19.