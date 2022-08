Vuelta: quatre nouveaux abandons, dont trois à cause du Covid

Deux coureurs de DSM, le Britannique Mark Donovan et l'Allemand Nikias Arndt, et un d'Arkéa Samsic, le Français Anthony Delaplace, n'ont pas pris le départ de la 8e étape du Tour d'Espagne, samedi, car testés positifs au covid-19. Un quatrième non-partant est à signaler, Jake Stewart. Le Britannique est malade mais présente un test covid négatif, a précisé son équipe, Groupama-FDJ. Les équipes l'ont annoncé avant le départ de l'étape. Avec aussi l'abandon du Français Rémy Rochas (Cofidis) durant la 7e étape vendredi, il reste désormais 171 coureurs en course, sur 182 au départ à Utrecht.