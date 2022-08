Van Aert, sur la route du Mondial

"Je me sentais bien, finir deuxième, c’est râlant, mais j’ai été surpris et c’est surtout la preuve de ma bonne forme", avouait-il à Hambourg, sa course de reprise après le Tour de France. Entre quelques critériums, le maillot vert de la Grande Boucle avait souffert d’un refroidissement. "Après deux semaines, j’ai pu reprendre l’entraînement et tout s’est déroulé, depuis, selon mes souhaits. Je suis confiant pour les prochaines courses."