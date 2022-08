Eenckhoorn, 25 ans, roulait pour Jumbo-Visma depuis 2018. Il compte cinq victoires à son palmarès, dont la Flèche de Heist 2021. Fin juin, il s’est emparé du titre de champion des Pays-Bas. Le Néerlandais "jouira d’un rôle plus libre, que ce soit dans les classiques ou dans les grands tours", a souligné Lotto Soudal dans un communiqué. "Ici, je pourrai davantage jouer ma carte personnelle", a confirmé le coureur néerlandais. "J’ai besoin de plus de liberté pendant la course. C’est maintenant que je peux encore faire le choix de poursuivre mes propres ambitions."

"La façon de rouler de cette jeune et talentueuse équipe me parle énormément. Le feeling est très positif", a ajouté Eenkhoorn. "L’équipe a connu son lot de malchance cette année, mais elle a toujours couru offensivement et pour la victoire. L’ambiance me semble être au beau fixe et je suis convaincu que j’arriverai à bien m’intégrer au sein du groupe."

Eenckhoorn est "un coureur capable de gagner des courses, il l’a déjà prouvé", estime John Lelangue, le manager général de l’équipe. "Avec un peu plus de liberté pendant la course et avec un calendrier adapté, je suis convaincu qu’il pourra encore davantage lever les bras. De plus, Pascal Eenkhoorn est un coureur très complet: il est capable de performer sur toutes les classiques et peut également aller loin dans une échappée sur un grand tour. Nous avons hâte d’entamer notre collaboration avec le champion des Pays-Bas."