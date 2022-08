Jimmy Janssens, 4e de l’étape du jour sur la Vuelta: «Dommage, il n’y a pas tant d’occasions pour un coureur comme moi»

"L’entente entre les six hommes a été bonne. Nous avions convenu de rouler à un bon rythme au début, puis d’accélérer si nécessaire", a révélé Janssens." Sur la fin, le peloton s’est rapproché, mais nous avons pu ajouter une dent en plus. Je n’ai jamais cru que cette attaque irait jusqu’au bout qu’à dix kilomètres de l’arrivée. Dommage que je n’aie pas gagné, c’est une occasion manquée et on ne reçoit pas souvent des occasions de gagner dans la vie."