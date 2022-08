Remco, expliquez-nous votre journée.

«On savait que ce serait une journée difficile vu les conditions climatiques dantesques. Comme je me sentais bien, je me suis dit que c’était peut-être déjà le moment pour prendre un peu de temps à mes rivaux. Je suis très heureux parce que j’ai réussi à finir le travail de l’équipe. C’est dommage qu’il y ait encore eu un gars devant (NDLR : Jay Vine, le vainqueur).

Nourrissez-vous une pointe de frustration de ne pas avoir gagné l’étape ?

Non non, pas du tout. Quand tu prends le maillot de leader d’un grand Tour, tu ne peux pas avoir le moindre regret parce qu’est fabuleux. Franchement, quelle belle journée ! C’est pour vivre des moments pareils que je consens à faire autant de sacrifices. Ces derniers mois, je me suis souvent entraîné à grimper ce genre de cols. Je crois que cela s’est vu aujourd’hui.

Où situez-vous ce maillot rouge par rapport à tous vos autres succès ?

Même si le contexte est complètement différent, c’est un peu comparable à ma victoire dans Liège-Bastogne-Liège. Être leader d’un grand Tour est un rêve qui se réalise. On a fait une belle opération mais la route est encore longue jusqu’à Madrid. En tout cas, il y a déjà moins de points d’interrogation à mon sujet.

Allez-vous défendre votre maillot ces prochains jours ?

Oui, je vais essayer de le conserver le plus longtemps possible. On sait que ce vendredi, la victoire pourrait se jouer au sprint. Donc, on devrait pouvoir récupérer un peu avant un gros week-end. Puis, il y aura le contre-la-montre de mardi, une étape clé pour moi.