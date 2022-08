Auteur d’un gros numéro en solo, Cian Uijtdebroeks remporte la 7e étape du Tour de l’Avenir

Initialement classé nouveau leader du Tour de l’Avenir, il n’a finalement pas pu endosser le maillot jaune après avoir pris une pénalité pour passage d’un bidon au mauvais endroit dans la finale. Le maillot jaune est resté sur les épaules de l’Allemand Michel Hessmann, troisième de la 7e étape.

Le Tour de l’Avenir est entré vendredi dans sa dernière phase, la plus dure, avec trois étapes de montagne au menu des coureurs. Après la journée de repos de jeudi, le peloton s’attaquait vendredi à la journée l’étape la plus longue, entre Thonon-Les-Bains et Saint-François-Longchamp, soit 175 kilomètres avec un dénivelé positif de 3.293 mètres et une arrivée au sommet de la station de ski de Saint-François via le col de la Madeleine (1.602 mètres, 15,3 km à 8%).

Sept coureurs étaient en tête de course après quarante kilomètres: Sebastian Kolze Changizi et William Blume Levy (Danemark), Mathis Le Berre (France), Robin Donzé (Suisse), Enzo Leijnse (Pays-Bas), Soren Waerenskjold (Norvège) et Dean Harvey (Irlande). Leur avantage était de l’ordre de deux minutes à 100 kilomètres de l’arrivée. Donzé allait être repris par le peloton dans le col du Tamier alors que l’équipe d’Allemagne donnait le tempo aux poursuivants.

Le peloton a fait fondre progressivement l’avantage de hommes de tête qui était revenue à cinquante secondes à cinquante kilomètres de l’arrivée.

Le peloton était à nouveau groupé à 45 kilomètres, à l’entrée de la course à vive allure dans la vallée de la Maurienne, en direction du pied du col de la Madeleine.

La France, la Grande-Bretagne et la Belgique, qui avait perdu avant le départ pour maladie Lennert Van Eetvelt, prétendant au classement général, ont donné le tempo dans la vallée.

Cian Uijtdebroeks s’est porté seul à l’avant après le cap des derniers kilomètres. Le jeune coureur, professionnel chez Bora-hansgrohe, était suivi à distance par un trio composé de Romain Grégoire (France), vainqueur de la sixième étape, Davide Piganzoli (Italie), et Michel Hessmann (Allemagne), leader du classement général.

Cian Uijtdebroeks, 9e du classement à 1:16 d’Hessmann en début de journée, n’a pas faibli et a progressivement creusé l’écart sur ses poursuivants, avant de s’imposer en solitaire.

La 8e étape du Tour de l’Avenir sera disputée samedi entre Ugine et La Toussuire sur la distance de 100 kilomètres avec 3.100 mètres de dénivelé positif. Les coureurs devront gérer l’enchaînement du col de la Madeleine, qu’ils emprunteront dans le sens inverse de vendredi, et la montée vers la station de site de La Toussuire au sommet de laquelle sera jugée l’arrivée. Dans la neuvième et dernière étape, qui sera disputée dimanche, les coureurs resteront en haute montagne, avec les ascensions, notamment de La Madeleine et de l’Iseran.