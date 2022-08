Vuelta: Remco Evenepoel fait exploser Roglic et prend le maillot rouge de leader

Sur la ligne d’arrivée, l’Australien pouvait fêter sa première victoire chez les professionnels en conservant 20 secondes d’avance sur Evenepoel et Mas. Juan Ayuso, la pépite du cyclisme espagnol, prenait la quatrième place de l’étape devant un groupe emmené par Primoz Roglic, à plus d’une minute et trente secondes.

Au classement général, Remco Evenepoel prend les commandes avec 28 secondes d’avance sur Enric Mas et 1’01" sur Primoz Roglic.

