Remco Evenepoel: «C’est peut-être un de mes plus beaux accomplissements sur un vélo»

"Je suis vraiment content, je suis fier d’être leader", a déclaré Remco Evenepoel au micro des organisateurs. "C’est un grand rêve qui se réalise. C’est pour ça que j’ai autant travaillé depuis autant de temps. Ce que j’ai montré aujourd’hui, c’est peut-être un de mes plus beaux accomplissements sur un vélo. Réaliser une telle performance avec toute l’équipe dans une arrivée en montée, c’est un rêve qui devient réalité. C’est pour ça qu’on est venu sur la Vuelta. On ne peut qu’être fiers de ce qu’on a montré aujourd’hui et j’espère qu’on pourra garder ces bonnes sensations".