Ce jeudi, tout s’est donc déroulé comme Evenepoel l’avait espéré. "On avait prévu d’avoir un coureur dans l’échappée et ce fut le cas avec Fausto (Masnada)."

Tout va bien pour l’Italien qui, la veille, avait perdu 18 minutes parce qu’il avait simplement roulé à son aise à la demande de son équipe. Ce, dans le but de se préserver pour les prochaines échéances. "Après un début d’étape très rapide, cela a été plus facile par la suite. Cette journée plus calme était la bienvenue. C’est important dans une course qui dure trois semaines", ajouta le leader de la Quick-Step Alpha Vinyl.

Cap, désormais, sur le Pico Jano (12,6 km à 6,6 % de moyenne), qui sera le juge de paix de la 6e étape. "Je ne sais pas à quoi m’attendre car je n’ai reconnu que le parcours du contre-la-montre d’Alicante", poursuivit le Brabançon, que l’on sent très calme et qui occupe, ce matin, la neuvième place du classement général, à 4:36 du nouveau leader, Rudy Molard. Pas de quoi mettre à mal sa sérénité.