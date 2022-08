Vuelta: Marc Soler «ne s’y attendait pas, après l’étape d’hier»

"Je suis super content", a déclaré Marc Soler au micro des organisateurs. "Je ne m’y attendais pas, après l’étape d’hier (il a terminé 137e de la 4e étape à 14:13 du vainqueur Primoz Roglic, ndlr). Finalement, j’ai pu le faire et je suis très heureux. Je voulais prendre l’échappée, je me suis énormément battu. Le groupe est parti et je n’y étais pas, mais je voulais. Matxin m’a dit d’essayer dans la montée. Dans le final, je voulais tenter ma chance et j’ai tout donné".