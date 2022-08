Tour de l’Avenir: le Français Grégoire remporte la 6e étape, l’Allemand Hessmann reste leader

La sixième étape a été disputée mercredi entre Saint-Amour, dans le Jura, et Oyonnax, dans l’Ain, sur la distance de 124,5 kilomètres. Six coureurs se sont portés à l’avant de la course à quelque 100 kilomètres de l’arrivée: Alessandro Fancellu (Italie), William Blume Levy, Simon Dalby (Danemark), Mathis Le Berre (France), Gleb Brussenskiy, Gleb Brussenskiy et Loe Van Belle (Pays-Bas). Le parcours accidenté a causé des dégâts en queue du peloton qui gardait l’avantage de l’échappée à 1:30. Van Belle a perdu le contact avec la tête de course qu’il tentait de retrouver dans le 3e GPM, la côte d’Aubépin, avant d’être repris par le peloton qui grignotait progressivement son retard sur les hommes de tête.