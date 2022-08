Ne pas perdre de temps: le plan «a parfaitement fonctionné» pour Remco Evenepoel sur la Vuelta

"Une journée calme jusqu’à la fin, c’est autorisé", a-t-il dit en riant. "La Vuelta dure trois semaines. Mission accomplie: nous voulions quelqu’un de l’équipe à l’avant et je ne pouvais pas perdre de temps. Les sensations étaient bonnes dans ces montées, c’est bon signe. J’étais toujours bien placé grâce à l’équipe. Il faut sentir les jambes au jour le jour et puis on verra ce qui est possible demain ou après-demain."

L’étape de jeudi se termine au Pico Jano, une nouvelle montée de 12,7 km à 6,5%, mais avec plusieurs sections à plus de 10%. "Je ne connais pas l’ascension, je ne l’ai pas reconnue", a expliqué le cycliste de 22 ans. "Mais je ne crains pas la montée. Je ne connaissais pas non plus le parcours de mardi. Et à part le contre-la-montre, je n’ai reconnu aucune des étapes de cette Vuelta. Il y a donc beaucoup de cadeaux qui m’attendent."