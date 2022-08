Marc Soler a remporté la 6e étape de la Vuelta à Bilbao en solitaire. L’Espagnol est sorti du groupe de 18 échappées dans lequel il se trouvait dans l’ultime ascension du jour, l’Alto del Vivero. Il a repris et distancé Jake Stewart, sorti quelques kilomètres plus tôt et n’a plus été revu jusqu’à la ligne.