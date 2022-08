Sa compagne, la cycliste sur piste Katie Archibald, s’est exprimée sur Twitter. "Il a subi un arrêt cardiaque alors que nous étions au lit. J’ai essayé et essayé, et l’ambulance est arrivée en quelques minutes, mais son coeur s’est arrêté et ils n’ont pas pu le réanimer."

La double championne olympique n’a pas caché son émotion face au drame. "Je ne puis décrire cette douleur. Je n’arrive pas à parler de lui au passé. Tu es tout pour moi, Rab. Je t’aime."

Wardell avait triomphé lors des Championnats d’Ecosse à Kirroughtree Forest dimanche. Il s’était ensuite exprimé sur les antennes de la BBC, lundi soir, à propos de sa victoire.