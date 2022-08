Lotto retient ses coureurs belges: pas d'Arnaud De Lie ni de Victor Campenaerts aux championnats du monde!

"Si je pars en Australie, je vais rater quatre courses qui peuvent rapporter chacune 125 points UCI en cas de victoire. Mon objectif est que Lotto-Soudal reste en World Tour" avait lâché Arnaud De Lie ce dimanche, dans la foulée de sa huitième victoire de la saison. Le taureau de Lescheret pouvait éventuellement viser le titre chez les Espoirs, un an après sa vilaine chute lors du Mondial de Louvain. C'était d'ailleurs l'un de ses grands objectifs en début de saison, mais il a changé d'avis: "Je me considérais encore comme un espoir. Depuis, j’ai gagné huit courses chez les pros… Je préfère donc rester avec les pros."

Comme De Lie, Victor Campenaerts sera retenu par son équipe alors qu'il pouvait être convoité par le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout.

Au moment d'écrire ces lignes, Lotto-Soudal est la première équipe relégable et pointe à 625 points de la 18e place occupée par Movistar. EF Education - EasyPost (17e), BikeExchange - Jayco (16e), Cofidis (15e) et Arkea - Samsic (14e) sont également menacées par l'équipe belge et Israël - Premier Tech (20e).