La Vuelta arrive dans le Pays basque : Remco Evenepoel a rendez-vous en terre connue

La suite de la semaine est tout aussi musclée. Mercredi, l’étape partie d’Irun est très accidentée avec cinq difficultés dans sa seconde moitié dont la double ascension de l’Alto de Vivero (4,7 km à 7,7 %) avant la plongée vers Bilbao où un premier groupe select est attendu. Jeudi, la première arrivée en altitude attend les coureurs au terme de la 6e étape, Bilbao-Pino Cano (179,8 km). C’est une ascension inédite, précédée de deux cols (2e et 1re catégorie), qui devrait créer des écarts avec 12,5 km à 6,5 %. Irrégulière, elle est pentue en ses début et fin.

"La Vuelta débute vraiment", assure d’ailleurs Gert Van Bondt, directeur sportif de Quick Step. "Remco est impatient, il apprécie la région et y a conquis d’excellents résultats. S’il a des jambes comme à San Sebastian, il ne faudra pas laisser passer l’occasion."

Avant les deux étapes de montagne du week-end avec autant d’arrivées en altitude dans les Asturies, une 7e étape favorable aux baroudeurs fait la transition vendredi en Cantabrie, chez Oscar Freire.

Un autre ancien champion suit la Vuelta comme consultant surEurosport. Alberto Contador ne catalogue pas Remco Evenepoel parmi les vainqueurs potentiels de la Vuelta. Ou pas encore. "Parce qu’il se focalise surtout sur le gain d’une étape plutôt que sur la défense d’un classement", dit le triple vainqueur du Tour d’Espagne (2010, 2012 et 2014) dans le Nieuwsblad. "Dans le futur, il visera un classement, mais aujourd’hui, il va surtout chercher à gagner l’une ou l’autre étape. On verra après la Vuelta, si on peut le comparer à Pogacar ou Vingegaard, mais je ne pense pas qu’il soit un spécialiste comme eux, surtout Vingegaard. Il sait cependant jusqu’où il peut aller dans des circonstances qui lui conviennent moins. Je crois quand même beaucoup en Evenepoel : il est une des plus importantes attractions de cette Vuelta."

Pour lui, le candidat numéro 1 est connu. "Primoz Roglic est le favori, dit-il. Il a l’expérience et l’équipe. Carapaz et Simon Yates ne sont pas loin derrière lui et Hindley est un dangereux outsider car depuis le Giro, il sait ce que cela veut dire de gagner un grand tour."