t de huit ! Arnaud De Lie a décroché sa huitième victoire de la saison, ce dimanche, en dominant facilement le sprint de la Coupe Sels. Ce succès lui fait du bien après avoir enchaîné plusieurs places d’honneur ces dernières semaines. Il continue donc de marquer de précieux points UCI pour son équipe Lotto-Soudal. À tel point que le Taureau de Lescheret se rapproche du Top 10 mondial, à 20 ans à peine.

Arnaud, racontez-nous comment vous avez vécu cette journée.

Cette course était particulière, on ne savait pas trop comment elle allait se dérouler, car il n’y avait que 114 kilomètres à parcourir. C’était difficile de savoir si cela allait être un sprint massif ou une épreuve débridée, décousue, comme une kermesse. Cela a finalement été le premier scénario. Avec une échappée de trois coureurs assez facile à contrôler par notre équipe et les Alpecin-Fenix. Les Total-Energies ont mis en route dans le final et cela a un peu cassé. Nous étions toujours bien à l’avant. Et en vue du sprint, mes coéquipiers ont réalisé un super boulot.

Vous gagnez avec une belle avance !

Oui, mais j’ai pu m’appuyer sur un solide boulot de mon équipe. C’était proche de la perfection ! On a vraiment bien pris la course en mains. Victor Campenaerts s’est écarté à 1,3 kilomètre et il a ensuite été parfaitement relayé par mon train allemand (NDLR: Roger Kluge, Rüdiger Selig et Michael Schwarzmann). J’ai été déposé à 180 mètres de la ligne et j’ai terminé le boulot.

Physiquement, vous semblez toujours aussi solide alors que la fin de la saison approche…

Je me sens encore frais. Le Tour de Wallonie m’a fait du bien et depuis, ça marche très bien. J’ai des courses et je peux enchaîner avec des jours de repos quand il faut. J’espère en profiter lors de ces deux derniers mois. Là je vais faire Zottegem et le Grand Prix de Plouay avant d’avoir une à deux semaines sans compétition. Je reprendrai au Grand Prix de Fourmies.

Vous en savez plus par rapport à votre participation au Championnat du monde pour espoirs ?

Je pense que je n’irai pas. Car si je pars en Australie, je vais rater quatre courses qui peuvent rapporter chacune 125 points UCI en cas de victoire. Mon objectif est que Lotto-Soudal reste en World Tour. Et puis, en début de saison, oui, j’avais fait de ce Mondial des moins de 23 ans un objectif, car je me considérais comme un espoir. Depuis, j’ai gagné huit courses chez les pros… Je préfère donc rester avec les pros.