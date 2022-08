Bemer Cyclasics: Wout Van Aert surpris par Marco Haller à Hambourg

Une échappée de trois coureurs, le Français Anthony Jullien (AG2R-Citroën), le Kazakh Yevgeniy Gidich (Astana) et l’Italien Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), a animé le début de cette course, de retour au calendrier après deux annulations en raison de la crise sanitaire. L’avantage de ce trio était de 3:30 à 100 kilomètres de l’arrivée. L’enchaînement des passages dans la côte de Waseberg a fait fondre l’avantage des échappés qui était passé sous la minute à 58 kilomètres. Le quatuor a été neutralisé par le peloton emmené, notamment par l’équipe Quick Step-Alpha Vinyl. On a ensuite vu une attaque du Néerlandais Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), pris en chasse par le champion de France Florian Sénéchal (Quick Step-Alpha Vinyl) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), qui effectuait son retour à la compétition depuis le Tour de France où il avait conquis le maillot vert.