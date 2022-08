Tour du Danemark: Christophe Laporte remporte la dernière étape et le classement final

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a inscrit son nom au palmarès du Tour du Danemark cycliste (2.Pro), dont il s’est adjugé la 32e édition samedi grâce à sa victoire dans la 5e et dernière étape, disputée sur Give et Vejle sur 126,5 km. Le Français s’est imposé au sprint devant l’Américain Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), auquel il a pris le maillot bleu de leader. Le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) prend la 3e place de l’étape, l’Equatorien Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) et le Suisse Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) complétant le top 5.