Cette nouvelle étape de plaine a été animée par une longue échappée de trois coureurs -- Darren Rafferty (Irlande), Félix Stehli (Suisse) et Carson Miles (Canada) -- et une dernière tentative de l’Italien Lorenzo Milesi.

Mais le peloton, mené en fin de parcours par les coureurs néerlandais, s’est montré intraitable et a peu à peu ravalé tout le monde pour assurer une arrivée au sprint.

Tout en puissance, Van Uden s’est imposé devant le Danois Sebastian Changizi et le Britannique Samuel Watson, déjà 2e et 3e vendredi.

"C’est une victoire d’équipe. Les gars avaient déjà tellement travaillé hier mais on avait fait quelques erreurs. Aujourd’hui, ils ont remis ça, c’est fou!", s’est réjoui Van Uden, 21 ans.

"Une victoire d’étape était un de mes objectifs, et les voir m’aider comme ça... On court dans des équipes différentes, d’habitude on est adversaires mais là on a travaillé si bien ensemble, c’est vraiment spécial", a-t-il ajouté.

Dimanche, une autre étape de plaine légèrement plus accidentée pourrait donner une chance aux baroudeurs ou à nouveau aux sprinteurs, à l’issue d’un parcours de 154 km entre Civray et La Trimouille (Vienne).

Ouvert aux coureurs espoirs âgés de 23 ans et moins, sous bannières nationales ou régionales amateurs, le Tour de l’Avenir, qui s’achèvera le 28 août dans les Alpes, est considéré comme le petit Tour de France des jeunes et sert de tremplin vers le monde professionnel.