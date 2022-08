Mercato cycliste: Richard Carapaz quittera Ineos Grenadiers pour EF Education-EasyPost

"Quand on conquiert une chose, on en veut encore plus", déclare Richard Carapaz dans un communiqué de sa future équipe. "Je suis une de ces personnes qui en veulent toujours plus. Il y a certaines choses que je n’ai pas réalisées. J’aimerais essayer de remporter un autre grand tour. Gagner le Tour de France a toujours été le but de ma vie. C’est une chose pour laquelle je vais me battre, je sais que c’est possible. EF Education-EasyPost est une équipe avec beaucoup d’objectifs et d’ambitions. Je suis une pièce qui peut très bien s’intégrer dans l’équipe. Je suis motivé et je cherchais une équipe avec les mêmes objectifs que moi. Je suis concentré et je veux essayer de remporter le Tour de France. Je pense que c’est quelque chose que nous pouvons réaliser ensemble. L’équipe veut atteindre ses objectifs, c’est très important pour moi. L’équipe veut gagner un grand tour, tout comme moi", ajoute Carapaz, qui affiche 14 victoires en carrière.