Quintana, disqualifié du Tour mais présent à la Vuelta

"J’ai appris avec surprise aujourd’hui la communication de l’UCI. Je ne connais absolument pas l’usage de cette substance et je nie l’avoir utilisée durant ma carrière. Avec mon équipe d’avocats, nous examinons les moyens d’assurer ma défense", a écrit Quintana sur les réseaux sociaux.

Que lui reproche-t-on ?

En cause, des traces de Tramadol retrouvées à deux reprises dans des échantillons sanguins prélevés sur le coureur colombien les 8 et 13 juillet.

En conséquence, le coureur colombien de l’équipe Arkéa-Samsic perd sa 6e place finale et tous ses résultats du Tour de France 2022. Il s’était par exemple classé 2e de l’étape du Glandon ou 5e à Longwy.

Pour quelle raison ?

Depuis le 1er mars 2019, après une discussion qui avait duré, l’Union cycliste internationale a inscrit sur sa liste de produits interdits en course le Tramadol, dans toutes ses disciplines et catégories. C’était une promesse de campagne de David Lappartient avant son élection comme président de la fédération internationale.

L’UCI est la seule fédération sportive à avoir interdit le Tramadol en compétition, autorisé dans la majorité des autres sports. Cette interdiction a pour but de protéger la sécurité et la santé des coureurs au vu des effets secondaires de cette substance. Classée dans la catégorie des analgésiques de niveau 2, catégorie comprenant également la codéine ou les extraits d’opium, est un antalgique puissant de la famille des opioïdes, qui agit sur les mêmes types de récepteurs que la codéine (mais de manière plus forte) ou la morphine (en moins fort). Il combat la douleur en agissant directement sur sa perception par le cerveau.

Un produit autorisé dans les autres sports

Le milieu cycliste avait alerté sur la possibilité que le Tramadol, apparemment répandu dans le peloton, soit la cause de nombreuses chutes, car le produit peut provoquer des étourdissements, une diminution de la vigilance, de l’attention, du temps de réaction et de la somnolence. Il provoque aussi rapidement une accoutumance et une dépendance physique et/ou psychique.

En 2017, 4,4 % des contrôles sanguins effectués sur des cyclistes contenaient des traces de Tramadol. Sur le Tour 2022, 120 contrôles (quelques gouttes de sang prélevées au bout d’un doigt) ont été effectués dans ce cadre spécifique.

Quelles conséquences ?

Le Tramadol n’est pas inscrit sur la liste des substances illicites de l’Agence mondiale antidopage (il est toutefois sous surveillance). L’infraction de Quintana ne constitue donc pas un contrôle antidopage positif. Il sera donc "simplement" disqualifié du Tour. Il a dix jours pour introduire un recours auprès du Tribunal Arbritral du Sport (TAS). En cas de récidive, toutefois, Nairo Quintana risque cinq mois de suspension et une troisième infraction, sans limitation dans le temps, entraînera une suspension de 9 mois.

Une équipe encourra une amende si deux coureurs commettent une infraction de ce type sur un laps de temps de douze mois. Dans le cas d’une nouvelle infraction dans cette même période, l’équipe sera suspendue pour un à douze mois.

Autre conséquence, normalement, tous les coureurs du Tour à partir de Romain Bardet, initialement 7e, vont gagner une place au général.

Et pour la suite ?

Cette infraction étant sa première, le Colombien échappe à toute peine et peut donc courir. A priori, Nairo Quintana, qui a gagné le Tour d’Espagne en 2016, sera vendredi au départ de la Vuelta pour laquelle il était sélectionné par son équipe."Je veux aussi dire que je serai au départ du Tour d’Espagne sur mon vélo pour donner le meilleur pour mon équipe, mon pays et mes supporters", a précisé Quintana qui a été prolongé jusqu’en 2025 par son équipe.

On rappellera aussi qu’il y a deux ans, au lendemain de l’arrivée du Tour 2020, un médecin et un kinésithérapeute de l’entourage de Nairo Quintana, présents sur le Tour mais non-salariés de l’équipe, avaient été placés en garde à vue. Dans les jours précédents, une perquisition avait été opérée dans les chambres occupées par les trois coureurs colombiens (Nairo, son frère Dayer et Winner Anacona) et des produits et du matériel avaient été saisis. Depuis, l’affaire semble au point mort…