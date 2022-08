Patrick Lefevere sur la participation d’Evenepoel à la Vuelta: «On fera le point le 30 août»

Entre bienveillance, ambition et curiosité, le patron de Quick-Step Alpha Vinyl veut voir ce que le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège a dans le ventre. Il attend aussi une réaction de Julian Alaphilippe, le double champion du monde dont la saison a, jusqu’ici, été minée par les coups d’arrêt.

Patrick, que doit-on encore attendre de votre équipe sur le marché des transferts ?

Pas grand-chose. On est toujours dépendant d’un budget. Je n’avais que cinq coureurs en fin de contrat, dont Iljo Keisse qui mettra fin à sa carrière au terme de la saison. Puis, Dries Devenyns a été longtemps indécis. Il me disait se sentir bien physiquement mais ne plus être certain de vouloir continuer. Et au Critérium du Dauphiné, il a retrouvé la forme et a choisi de poursuivre l’aventure. C’est une bonne chose pour Julian. Tout le monde sait que Dries est souvent l’homme de l’assist avant que le double champion du monde score. Il a joué un rôle important dans la plupart des grandes victoires de Julian. En dehors de la course, il est aussi capital pour le Français. Il apporte de la sérénité et du calme à Julian qui, lui, est très nerveux. Ils sont complémentaires.

Ce Tour d’Espagne commence par un chrono par équipes. Quelles y seront les ambitions du Wolfpack ?

On veut jouer la victoire. Les gars ont travaillé cet exercice dès l’hiver dernier, preuve qu’on aspire à réussir quelque chose de bien ce vendredi. Maintenant, reste à savoir si ces ambitions sont justifiées. On verra bien. Et puis, quelle sera la suite si on s’impose ? Je connais Remco et il voudra garder le maillot rouge au sein du groupe. Mais l’équipe est-elle capable de contrôler la course pendant trois semaines alors qu’il y a d’autres favoris à la victoire finale ? Je n’en sais rien. Cela dit, on voit souvent les coureurs se transcender quand il y a un maillot distinctif dans l’équipe. Ce sera compliqué. Mais, oui, on fera tout pour gagner ce chrono.

Qu’attendez-vous de Remco Evenepoel au cours de cette Vuelta ?

Nous, on reste calme. On ne s’excite pas. On ne sait toujours pas s’il est capable de jouer les premiers rôles dans un grand tour. Aujourd’hui, ce dont on est sûr, c’est qu’il peut gagner des classiques et des courses d’une semaine. Il est en Espagne pour franchir un palier, voir ses capacités dans des cols difficiles et qui demandent de l’explosivité. Mais quel que soit son classement dans trois semaines à Madrid, nous ne tirerons aucune conclusion définitive. Remco n’a que 22 ans et un seul grand tour à son actif. Et encore, il n’a pas pu aller au bout à cause d’une blessure. Mais j’aborde cette Vuelta avec curiosité et enthousiasme parce que, cette année, Remco n’a connu qu’un mauvais jour : au Tour de Suisse.

Mais avec quel résultat seriez-vous content ?

On part de l’idée que l’on veut qu’il gagne une étape. Et s’il reste en position favorable au général au fil des jours, on essayera de l’y maintenir le plus longtemps possible. Comme dans beaucoup de grands tours, les places devraient s’établir durant la dernière semaine. Voyons, donc, où il en sera au soir du contre-la-montre individuel d’Alicante (31 km). On fera le point ce jour-là, le 30 août donc. Il restera encore onze jours avant l’arrivée. Ce seront assurément les plus difficiles. Si Remco figure encore en ordre utile après le chrono, on devra alors revoir nos ambitions à la hausse. Après deux semaines de course, tu ne peux plus jouer à cache-cache.

Certains bookmakers font de Remco le favori numéro 1 à la victoire finale…

C’est dommage que nous ne puissions pas jouer (il rit). Mais je suis surpris que Remco ait ce statut-là.

Quels sont les plus gros progrès que Remco a effectués ces derniers temps ?

Il est devenu un athlète beaucoup plus complet. À tous les niveaux. Non seulement sur le plan physique mais aussi mentalement. Il devient un homme. N’oublions pas qu’il y a cinq ans, il était encore footballeur. Et sa grave chute au Tour de Lombardie a retardé sa progression de près d’un an.

Il semble également avoir progressé dans les descentes. Quel travail a-t-il fait dans ce domaine-là ?

Mais je pense qu’il n’était pas si mauvais que ça dans les descentes ! Il arrive que l’on en fasse vite des tonnes pour pas grand-chose. Quand il a été victime d’une chute au Giro, il n’en fut pas à l’origine. Vincenzo Nibali et Giulio Ciccone, deux des meilleurs descendeurs du peloton, sont tombés devant lui. Il ne pouvait pas les éviter. Et le pire, c’est qu’un concurrent espagnol l’a percuté dans le dos à 60 km/heure. Beaucoup de gens n’ont pas vu ça et en ont simplement conclu que Remco était encore tombé.

Remco dit qu’il gère mieux son poids qu’avant…

Moi, je dirais surtout que ça l’obsède un peu moins. Il gère ça de manière plus naturelle. Remco joue moins au yo-yo qu’avant. Parfois, j’éprouve un peu de compassion pour lui. Je n’ai jamais vu un gars de son âge aussi maniaque et je me dis que ça ne doit pas être facile pour lui tous les jours. Pour en revenir à son poids, il a compris que ce n’est pas un ou deux kilos qui feront toute la différence. Il sait qu’il est fondamental de garder toute cette puissance qui lui permet de creuser des écarts sur ses rivaux.

Sa démonstration à la Clasica San Sebastian a, en tout cas, fait grimper sa cote.

Disons qu’il a réussi un numéro dont il est capable. Cela n’est évidemment plus le fait du hasard, tant il répète ça souvent. Mais je suis content pour lui qu’il gagne des courses parce que c’est la récompense de tous les sacrifices qu’il consent à faire. Il passe tellement de temps en stage. Ça ne doit pas toujours être évident.

Quel sera le rôle de Julian Alaphilippe durant cette Vuelta ?

Ah, bonne question ! Si vous le savez, dites-le moi (il rit). Au Tour de l’Ain, il n’était pas encore à son meilleur niveau, ce qui était tout à fait logique. Julian sera, comme toujours, très important pour l’équipe. Il voudra aussi montrer des choses et j’attends de lui qu’il y parvienne. Il a connu beaucoup de contretemps, c’est vrai, mais son année n’est, jusqu’à présent, pas à la hauteur de son statut.

Se mettra-t-il au service de Remco Evenepoel ?

Je n’ai aucun doute là-dessus.

Vous avez été fort touchés par le Covid au Tour de France. Le virus vous fait-il peur à la veille de la Vuelta ?

Bien sûr. On a dû remplacer dix-huit personnes après les trois premiers jours au Danemark. C’est terriblement problématique quand vous avez autant de changements à effectuer d’un coup. Aucune équipe n’aurait pu digérer ça facilement. Nous prenons pourtant toutes les mesures nécessaires. J’espère vraiment que l’on aura plus de chance cette fois-ci.