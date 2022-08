Tour d’Espagne: Meintjes, Hirt et Pozzovivo leaders d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux à la Vuelta

Meintjes, qui disputera sa 8e Vuelta (10e en 2015, 12e en 2017), avait été contraint à l’abandon dans l’avant-dernière étape du Tour d’Espagne l’an dernier alors qu’il était dans le top 10. Jan Hirt et Domenico Pozzovivo, 6e de la Vuelta 2013, participeront à leur 4e Tour d’Espagne.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux alignera deux Belges sur les routes espagnoles: le sprinter Gerben Thijssen, dont ce sera la 2e Vuelta, et l’expérimenté Jan Bakelants, deux fois 17e de la Vuelta qui sera en Espagne pour la 5e fois.

Le Néerlandais Boy van Poppel, le Danois Julius Johansen et l’Estonien Rein Taaramäe, vainqueur de la 3e étape et maillot rouge pendant deux jours l’an dernier, sont les autres coureurs sélectionnés par la formation wallonne.

"Les top 10 obtenus sur le Tour et le Giro par Louis Meintjes, Jan Hirt et Domenico Pozzovivo nous ont encouragé à convoquer un solide noyau de grimpeurs pour ce troisième et dernier Grand Tour de la saison. Ainsi, nous pourrons exploiter diverses options tactiques dans l’optique de décrocher un top 10 à Madrid. Nous pourrons affiner notre stratégie après les journées piégeuses aux Pays-Bas et les étapes explosives dans le Pays basque", déclare le directeur sportif Pieter Vanspeybrouck dans un communiqué. "Notre sélection est capable de s’imposer quel que soit le terrain, j’en suis convaincu".