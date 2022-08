Tour d'Espagne: la présence de Primoz Roglic va... faciliter la Vuelta de Remco Evenepoel

S'il n'a donc jamais terminé de course de trois semaines, Remco Evenepoel est toutefois précédé par sa réputation puisqu'il était le grand favori de cette Vuelta il y a encore quelques heures, ce qui avait d'ailleurs surpris son lieutenant Louis Vervaeke. Mais l'annonce de la participation de Primoz Roglic est venue enlever cette pancarte qui était sur le dos du leader de Quick-Step pour l'attacher solidement à celui du Slovène.

En cyclisme plus que dans d'autres sports, ce statut - toujours théorique - de favori est souvent accompagné du poids de la course. Il y a fort à parier que si la Vuelta s'était élancée sans son triple tenant du titre, plusieurs regards se seraient tournés vers le Wolfpack au moment de contrôler la course dans certains moments chauds. Avec le Slovène, et même si certains doutes subsistent sur ses blessures encourues durant le Tour de France, c'est bien la Jumbo-Visma qui sera sollicitée.

De son côté, Remco évoluera avec moins de pression. Bien sûr, il lui faudra éviter les différents pièges de la première semaine mais il semble décidé à se faire plus discret que lors du Giro 2021, au cours duquel il avait notamment disputé certains sprints massifs pour chasser les bonifications. La présence de Roglic l'aidera à se fondre dans la masse. D'autant plus que les deux vainqueurs de Liège-Bastogne-Liège ont un autre point commun: leur faculté à se montrer performants dans les contre-la-montre. Avec Roglic dans le peloton, Evenepoel n'est plus le seul à qui les purs grimpeurs (on pense à Carapaz, Hindley ou Lopez) voudront prendre du temps dans la haute montagne.

Et si le Slovène écrase le classement général comme il l'avait fait la saison dernière? Le double vainqueur de la Clasica San Sebastian pourrait alors obtenir un peu de latitude pour tenter une grande chevauchée, comme il les aime, dans une troisième semaine qu'il devrait apprécier avec moins d'altitude et des ascensions plus roulantes.

La hype autour du coureur de Schepdael reste énorme mais le grand public ne s'attend plus à le voir gagner. Et terminer ce Tour d'Espagne hors du podium, derrière des coureurs comme Roglic, Hindley, Almeida, Lopez et/ou Carapaz, qui sont bien plus expérimentés que lui, n'aurait rien d'une catastrophe.