Une fois l’échappée du tandem Silvan Diller-Lukas Pöstlberger reprise, après 180 kilomètres de fugue, les hommes de Sven Vanthourenhout prirent en effet la finale en main. Non sans conséquence pour une équipe qui comptait déjà un coureur de moins que prévu au départ, Yves Lampaert, puis Jens Keukeleire qui devait le remplacer, ayant déclaré forfait. De sept, les Belges n’étaient plus que quatre dans les derniers kilomètres. À ce moment, les Néerlandais restaient en embuscade, bien groupés autour de Fabio Jakobsen. Avec un huitième coureur, l’équipe Belge se serait sans doute présentée avec un élément supplémentaire dans les deux derniers kilomètres. Où, après qu’Aimé De Gendt se fut effacé, Edward Theuns et Bert Van Lerberghe restèrent seuls pour effectuer le dernier kilomètre et lancé Merlier qui dut produire son effort à plus de 250 mètres.

"C’est une médaille, mais pas celle que je voulais. Je pensais que je pouvais gagner. Jakobsen était dans ma roue et je pense que si cela avait été l’inverse, j’aurais pu le battre…"