"Je considère l’équipe Arkéa-Samsic comme une famille au sein de laquelle je m’épanouis. J’apprécie beaucoup Emmanuel Hubert, manager général de cette formation. Il m’a tendu la main fin 2019. Et je ne l’ai pas oublié", déclare Nairo Quintana dans un communiqué d’Arkéa-Samsic. "L’équipe a grandi depuis que je l’ai intégrée, et elle continue de le faire. Nous avons commencé à obtenir de bons résultats ensemble en 2020, cela s’est poursuivi l’an passé. Cette belle dynamique s’est poursuivie cette année encore. En 2022, nous avons réalisé de bonnes performances. Le niveau d’ensemble de l’équipe Arkéa-Samsic a continué à évoluer. L’équipe continue à se renforcer. J’ai très vite eu la conviction que j’avais encore de beaux challenges sportifs à relever sous le maillot Arkéa-Samsic et que notre belle histoire commune initiée entre depuis 2020 ne pouvait que se poursuivre", conclut Quintana.

Le Colombien, 6e du dernier Tour de France, sera le leader d’Arkéa-Samsic au Tour d’Espagne, qui s’élance vendredi de Utrecht aux Pays-Bas.