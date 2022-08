Les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt sont champions d’Europe avec 101 points devant les Français Thomas Boudat et Donavan Grondin (91 pts).

C’est la cinquième médaille pour la Belgique dans ces championnats d’Europe de cyclisme sur piste et la deuxième pour Robbe Ghys.

Lotte Kopecky a conquis deux fois l’or, dans la course aux points et la course par élimination sur la piste munichoise. Robbe Ghys, 25 ans, a lui décroché la médaille d’argent dans la course aux points mardi (terminant aussi 6e de la poursuite individuelle).

Jules Esters avait conquis le bronze dans la course par élimination.

Fabio Van Den Bossche, 21 ans, n’avait pu de son côté accrocher une médaille à l’omnium lundi, prenant le 6e place.

Kenny De Ketele et Lindsay De Vylder avaient pris la médaille d’argent l’an dernier à Granges en Suisse derrière les Néerlandais Yoeri Havik et Jan Willem van Schip, 7es seulement mardi.

C’est aussi la sixième médaille belge dans ces championnats européens qui regroupe neuf sports olympiques à Munich du 11 au 21 août, toutes en cyclisme. Tim Merlier a en effet pris le bronze dans la course en ligne de cyclisme sur route.