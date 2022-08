Tom Dumoulin arrête le cyclisme avec effet immédiat

Dumoulin a débuté sa carrière en 2011 au sein de l’équipe continentale de Rabobank. Il a ensuite porté le maillot de Sunweb (2017-2019) et de Jumbo-Visma (à partir de 2020), entre autres. Dumoulin a remporté le Tour d’Italie en 2017 et a terminé deuxième du Giro et du Tour un an plus tard. Il a remporté un total de neuf étapes dans des grands tours. Il est devenu champion du monde du contre-la-montre individuel et par équipe (tous deux en 2017) et deux fois vice-champion olympique (2016 et 2021).