Championnats européens: Lotte Kopecky termine 4e de l’omnium

Le titre européen est revenu à l’Italienne Rachele Barbieri avec 174 points devant la Française Clara Copponi, 2e avec 171 unités et la Polonaise Daria Pikulik, 3e, qui complète le podium avec 167 points.

Lotte Kopecky a terminé avec 133 points.

Dans le scratch 7,6 km, Lotte Kopecky avait pris 26 points (8e). Elle en avait marqué encore 26 dans la tempo race ensuite (6e) abordant ses spécialités en 8e position. Deuxième de la course par élimination, Kopeckey repassait quatrième au général avant l’ultime épreuve. Ce sera aussi sa place dans la course aux points et sa place finale.

Lotte Kopecky a conquis deux titres lors de ces championnats européens sur la piste, dans la course aux points dimanche et dans la course par élimination samedi.

L’Anversoise de 26 ans a décidé de faire l’impasse sur la course en ligne de cyclisme sur route où elle était prévue le 21 août, souffrant du dos. Elle est championne du monde de la course aux points et vice-championne du monde de la course par élimination et de l’omnium à Roubaix.