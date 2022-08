Une chance en or pour Tim Merlier à l'Euro de cyclisme

"Ce n’est jamais évident de composer une sélection pour le championnat d’Europe, a répété Sven Vanthourenhout. On a un homme en moins. On a dû tenir compte de la chasse aux points pour le maintien des équipes en WorldTour."

Ainsi, Lotto-Soudal n’a pas accepté que ses coureurs s’alignent dans cet Euro où, pourtant, Victor Campenaerts et Arnaud De Lie auraient eu une belle chance.

"Il y a également tous les coureurs touchés par le Covid-19, poursuit le sélectionneur national. Tout cela n’a pas rendu aisé notre tâche. Néanmoins, on est confiants, nos sélectionnés sont expérimentés et savent ce qu’on attend d‘eux. Je pense qu’il n’y aura aucun problème pour ce qui est de la tactique et du résultat final."

À sept, les Belges sont toujours une nation forte du peloton et la formation présente malgré tout de sérieux arguments, à commencer par son leader. Tim Merlier est le N.1 à Munich où la chaleur (entre 27 et 30° attendus) jouera un rôle. En cas de sprint, ce qui est probable vu le peu de difficultés du tracé (une boucle de 144 km, suivie de cinq tours d’un circuit urbain de 13 km avec 1 400 m de dénivelé), le double champion de Belgique ne craint personne, ou presque.

Dries De Bondt, Aimé De Gendt, Rune Herregodts, Tim Merlier, Edward Theuns, Dries Van Gestel et Bert Van Lerberghe sont déjà en Bavière depuis jeudi.

En cas de sprint, Edward Theuns et Bert Van Lerberghe lanceraient Merlier, mais Dries De Bondt et Dries Van Gestel, tous deux en grande forme, pourraient jouer les jokers de luxe en se glissant dans une échappée ou en durcissant le final eux-mêmes.

Merlier s’est bien entraîné mais…

Des interrogations subsistent en effet quant à l’état de forme exact de Tim Merlier. Privé de Tour par son équipe actuelle, Alpecin-Deceuninck, qu’il quittera pour rejoindre Soudal-Quick Step l’an prochain, le double champion de Belgique n’a plus trop couru depuis son succès à Middelkerke. S’il s’est bien entraîné, il ne s’est aligné qu’au seul Tour de Wallonie ainsi que dans l’un ou l’autre critérium. Mais le compagnon de Cameron Vandenbroucke enchaînera, dès vendredi, avec la Vuelta où il compte évidemment se présenter en forme. Car il pourrait dès les premiers jours aux Pays-Bas enlever une étape et compléter ainsi sa collection de succès dans les grands tours. La question : sera-t-il alors revêtu du maillot tricolore ou de celui blanc à étoiles bleues de l’Euro ?