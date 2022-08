Arctic Race: Victor Lafay remporte la 3e étape et prend la tête du classement général

Après avoir compté plus de cinq minutes d’avance, le groupe de tête a vu le peloton se mettre en route à près de 50 km de l’arrivée à l’approche des ascensions de Stene et Reinslia. Voyant le peloton réduire l’écart sous la minute, Van der Hoorn a placé une attaque dans le groupe de tête à 15 km de l’arrivée et seul Ballerstedt a été en mesure de le suivre.

Dans la montée finale vers le sommet de Skallstuggu, le duo a été repris à 3,6 km de l’arrivée. Le final a été décousu avant l’attaque décisive de Victor Lafay à 2 km de la ligne. Le Français a creusé l’écart pour remporter le 2e succès de sa carrière, le premier cette saison, devant son compatriote Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) et le Canadien Hugo Houle (Israel-Premier Tech). Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert) termine 6e et meilleur Belge

Au classement général, Victor Lafay, 26 ans, prend la tête au détriment de son équipier Axel Zingle. Il compte 7 secondes d’avance sur Kévin Vauquelin et 9 secondes sur Hugo Houle.

La 9e édition de l’Arctic Race, la course la plus septentrionale du calendrier cycliste, se terminera dimanche à Trondheim. Deux Belges figurent au palmarès: Ben Hermans, vainqueur l’an dernier, et Dylan Teuns en 2017.