Vainqueur de la 1re étape jeudi à Mo i Rana, le Français Alex Zingle (Cofidis) a conservé son maillot de leader.

Vainqueur de la 3e étape du Tour de France, Dylan Groenewegen, 29 ans, s’est offert vendredi un 63e succès en carrière, le 7e cette année.

Samedi, la 3e et avant-dernière étape mènera le peloton sur 177,7 km de Namsos au sommet de Skallstuggu à Levanger (3,8 km de dénivelé à 6,5%).

L’a 9e édition de l’Arctic Race, la course la plus septentrionale du calendrier cycliste, se terminera dimanche à Trondheim. Deux Belges figurent au palmarès: Ben Hermans, vainqueur l’an dernier, et Dylan Teuns en 2017.