«Campenaerts a lancé trop tôt»

Quand on lira les noms du palmarès du circuit Franco-Belge dans quelques années, on pourrait être induit en erreur. Penser que la 81e édition a été remportée au sprint, comme c’est souvent le cas sur l’épreuve hennuyère, avec la victoire d’Alexander Kristoff. Mais c’est en homme fort que le Norvégien est allé chercher ce succès. Au bout d’une course dure, marquée par la vague de chaleur et par le profil très accidenté du circuit local de La Louvière. Les rictus de douleur sur les visages des coureurs à l’arrivée en disaient d’ailleurs beaucoup sur la difficulté de la course.