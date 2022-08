À une semaine du départ, Remco Evenepoel est fin prêt pour la Vuelta

À huit jours de ce Grand Départ (le deuxième aux Pays-Bas après celui d’Assen, il y a 13 ans), Remco Evenepoel a mis un terme à sa préparation effectuée en Espagne et il est rentré en Belgique pour y recharger ces prochains jours ses batteries avant ce rendez-vous avec le deuxième grand tour de sa carrière.

"Il sera important d’être aussi frais que possible car la Vuelta se décidera dans les deux dernières semaines", avait expliqué le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège.

Que le Brabançon est dans une forme étincelante, on en a eu la confirmation lors de la Clasica San Sebastian qu’il a survolée, le samedi 30 juillet, avec un impressionnant raid solitaire de 43 kilomètres. La classique basque terminée, le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl a mis le cap vers l’est de la péninsule ibérique, à Pedreguer, au nord de Calpe. C’est là, dans l’hôtel SyncroSfera fondé par l’ancien coureur Alexander Kolobnev, qu’Evenepoel, accompagné d’un soigneur de son équipe, a pu combiner entraînement au niveau de la mer et préparation en altitude puisqu’il dormait dans une chambre hypoxique qui reproduit les effets de l’altitude. "Cela permet de s’entraîner de manière plus intensive au niveau de la mer", confiait-il.

Retrouver de la fraîcheur mentale en famille

Sur Strava, le Belge a donné régulièrement des nouvelles de son stage marqué par plusieurs sorties très intenses dont une avec Greg Van Avermaet, qui était aussi dans la région. Après avoir récupéré les deux jours après son deuxième succès à San Sebastian, Evenepoel est monté en intensité dès le 2 août avec une reconnaissance du très important et seul contre-la-montre de la Vuelta, qui sera le cadre de la 10eétape Elche – Alicante (31,1 km), puis des sorties de plus en plus denses dont les dernières effectuées en compagnie de Mathieu van der Poel. En deux jours et 357 kilomètres, le vainqueur de la Doyenne et celui du Tour des Flandres se sont infusés près de 7 400 mètres de dénivelé positif. Il est ensuite rentré en Belgique pour souffler et recharger ses accus en vue de la Vuelta. Échaudé par sa performance en demi-teinte au Tour de Suisse, le coureur de Schepdaal veut retrouver de la fraîcheur mentale. "Maintenant, je prends du temps pour ma fiancée et mes parents ainsi que pour ma récupération, dit-il. Je vais passer quelques jours détendus à la maison. J’espère que nous pourrons faire un bon barbecue ou quelque chose comme ça."

Mais le N.4 mondial ne compte pas oublier non plus ses prochains rendez-vous. "Je vais aussi refaire quelques entraînements derrière la moto", a encore déclaré Evenepoel qui sait qu’il aura besoin de rythme pour bien passer les deux étapes plates qui suivront le chrono par équipes aux Pays-Bas avant le transfert vers l’Espagne et le Pays basque d’où l’épreuve poursuivra sa route.